Homem furta equipamento de R$2 mil em floricultura de BH

Uma empresária registrou um boletim de ocorrência contra um homem que invadiu sua floricultura, localizada no bairro Minas Brasil, na região Noroeste de Belo Horizonte. O criminoso entrou e saiu do local levando um soprador de folhas importado, avaliado em R$2 mil. A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência, que agora investiga o caso. Veja a reportagem completa no vídeo acima.