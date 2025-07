Homem furta padrão de energia em BH e morador denuncia falta de policiamento na região

Um homem foi flagrado furtando um padrão de energia em um poste no bairro Sagrada Família, na região Leste de BH. Imagens mostram o suspeito subindo e descendo várias vezes, sempre que não havia carros passando. Ele colocou o equipamento em um saco e fugiu. O alvo foi uma loja de móveis planejados, que, na madrugada seguinte, foi arrombada, criminosos aproveitaram a falta de luz e levaram cerca de R$ 20 mil em ferramentas. O morador que registrou o crime diz que chamou a polícia cinco vezes, sem retorno. Ele afirma que furtos semelhantes são rotina no bairro.



