Homem furta tampa de carroceria em plena luz do dia e proprietário fica no prejuízo na Grande BH

No Bairro Nacional, em Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem foi flagrado furtando a tampa da carroceria de uma caminhonete estacionada. Ele conseguiu arrancar a peça e saiu com ela em mãos. O proprietário registrou o boletim de ocorrência, mas, embora tenha seguro, descobriu que a franquia é mais cara do que o valor da peça roubada. O caso está sendo investigado pela polícia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.