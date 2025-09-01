Homem invade casa, cai de telhado e é preso após perseguição em Ribeirão das Neves (MG)

Uma perseguição policial terminou com a prisão de Luan Marcos Dutra da Silva, de 30 anos, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ele avançou um sinal vermelho, bateu em um carro e, durante a fuga, causou outro acidente, deixando três pessoas feridas.



Sem condições de seguir de carro, o suspeito invadiu a casa de uma idosa, subiu na laje e caiu de uma altura de seis metros, destruindo parte do telhado. Ele foi contido pela Polícia Militar e levado para o Hospital São Judas Tadeu, onde permanece internado sob escolta.



De acordo com a PM, Luan Marcos tem passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e clonagem de veículos. Ele deve responder por direção perigosa, omissão de socorro e dano ao patrimônio.



