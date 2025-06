Homem invade casa e furta R$ 11 mil em semi-joias e televisões em Belo Horizonte

No bairro Tupi, região Norte de Belo Horizonte, um homem invadiu uma residência durante e furtou semi-joias e duas televisões. A ação ocorreu enquanto os proprietários do imóvel estavam viajando. O filho, ao retornar, encontrou a casa arrombada. O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança deixando o imóvel com os produtos. A dona da casa afirma que o prejuízo total chegou a R$ 11 mil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!