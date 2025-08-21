Homem invade casa e furta R$ 6.000 em eletrônicos e pertences pessoais na Grande BH

Um homem invadiu uma casa no bairro Severina, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e furtou produtos eletrônicos, incluindo um notebook e uma TV de 43 polegadas. Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito que, após tentar arrombar um imóvel sem sucesso, entrou na residência vizinha com tranquilidade. O prejuízo para a vítima pode chegar a R$ 6.000.



