Homem invade casa e furta R$ 6.000 em eletrônicos e pertences pessoais na Grande BH
Câmeras de segurança flagraram ação do criminoso, que agiu com tranquilidade
Um homem invadiu uma casa no bairro Severina, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e furtou produtos eletrônicos, incluindo um notebook e uma TV de 43 polegadas. Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito que, após tentar arrombar um imóvel sem sucesso, entrou na residência vizinha com tranquilidade. O prejuízo para a vítima pode chegar a R$ 6.000.
