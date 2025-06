Homem invade importadora de vinhos, furta fios de cobre e deixa prejuízo de R$ 10 mil em BH

Uma importadora de vinhos localizada no bairro Serra, na região Centro-sul de Belo Horizonte, foi alvo de dois furtos em pouco mais de um mês. O criminoso pulou o muro da empresa e cortou cabos de cobre do padrão de energia elétrica. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Após o primeiro furto em maio, a empresa reforçou medidas de segurança, mas o suspeito voltou a agir da mesma forma em junho. O prejuízo já passa de R$ 10 mil com fiação, aluguel de gerador e readequações. A Cemig (Companhia de Energia de Minas Gerais) chegou a ser acionada, mas, diante do prazo de cinco dias para atendimento, a empresa teve que recorrer a serviços particulares para evitar perdas nos vinhos armazenados. A direção cobra mais segurança na região.



