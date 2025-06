Homem invade prédio, furta botijão de gás e faz dança antes de fugir, em BH

Um homem foi flagrado invadindo um prédio e furtando um botijão de gás, nesta quarta-feira (4), no bairro Alto Barroca, região Oeste de Belo Horizonte. Imagens mostram o criminoso agindo com facilidade, se escondendo atrás de um carro e, ao ouvir barulhos na rua, fazendo uma espécie de dança. Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens foram repassadas à polícia. Moradores relatam que não é a primeira vez que ocorrem crimes na região. O condomínio planeja aumentar a segurança após o incidente.



