Homem invade prédio, troca de roupa e furta bicicleta avaliada em R$ 3.000 em BH

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma bicicleta em uma garagem no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O suspeito entrou no prédio, trocou de roupa e saiu com a bicicleta, avaliada em R$ 3.000. Moradores denunciam que esta foi a terceira invasão ao local recentemente.



