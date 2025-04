Homem mata companheira por asfixia em BH; vítima já havia registrado BO contra ele

Thayna Silva Rosa, de 20 anos, foi morta asfixiada pelo companheiro na casa onde morava, na Estrada do Cercadinho, no bairro Ventosa, em Belo Horizonte, nessa sexta-feira (4). O autor do crime, João Vitor, com quem ela se relacionava havia sete anos, se entregou à polícia logo após o homicídio.



Segundo a mãe da vítima, Júnia, o casal morava junto há dois anos. Eles se conheceram ainda na adolescência. Na tarde do crime, os dois chegaram em casa, e pouco depois João Vitor foi visto saindo sozinho. Ele teria confessado o assassinato à própria mãe, que, por sua vez, ligou para Júnia avisando sobre a morte da jovem. Em seguida, o suspeito levou os policiais até o local e mostrou onde estava o corpo.



Júnia contou que o companheiro da filha tinha um temperamento agressivo e que Thayna já havia registrado um boletim de ocorrência contra ele por tentativa de agressão. Mesmo assim, a jovem nunca relatou com detalhes um relacionamento conturbado.



Durante o velório, neste sábado (5), o pai da vítima, Trajano Rosa, lamentou a tragédia.



"Era uma menina dócil, dedicada, esforçada. Corria atrás do que queria fazer. Cursava enfermagem e vai fazer muita falta" disse, emocionado.



A família ainda tenta entender o que teria motivado o crime. “Ela não falava nada de agressividade para gente. A dor é imensa. A saudade que vai ficar... Isso é complicado, difícil de superar”, desabafou o pai.



O caso é investigado pela Polícia Civil.