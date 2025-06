Homem mata esposa e mantém sobrinha de oito anos como refém no interior de MG

Um homem matou a própria esposa e fez sua sobrinha, uma menina de 8 anos, de refém por mais de 10 horas, na cidade de Guaxupé, a cerca de 420 km de Belo Horizonte, no Sul de Minas. O crime aconteceu no sábado (29). O homem, Dário José de Almeida Júnior, de 28 anos, assassinou a companheira, Anelise Carvalho Gomes, de 26, dentro de casa, e ligou para a Polícia Militar dizendo que mantinha a sobrinha em cárcere privado e que negociaria a libertação.



O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado e conduziu a negociação que durou cerca de 10 horas. O suspeito exigiu o pagamento de R$ 13 mil como resgate e ameaçou tirar a própria vida. Ele chegou a disparar contra policiais militares, o que levou ao seu indiciamento também por tentativa de homicídio contra os agentes. Durante a negociação, o homem revelou que teria abusado da criança. Após libertar a menina, o suspeito se entregou à polícia e foi preso em flagrante. O caso é investigado como feminicídio, cárcere privado, tentativa de homicídio contra policiais e possível estupro de vulnerável.



