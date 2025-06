Homem morre após ser arremessado em acidente envolvendo três motos na Grande BH

Um motociclista morreu em um acidente com duas outras motos em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A batida foi registrada por câmeras de segurança e as imagens mostram o momento em que a vítima foi lançada ao ar com o impacto da colisão. Um carro trafegava na contramão quando um dos motociclistas desviou do veículo e invadiu o sentido oposto da via, resultando no acidente. Outro motociclista foi levado para o Hospital Santa Rita, também na Grande BH, e liberado após cirurgia.



