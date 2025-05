Homem pede ajuda para recuperar caminhão furtado em Contagem (MG)

Um homem teve seu caminhão furtado em Contagem, na Grande BH, durante a madrugada. O veículo, avaliado em mais de R$ 200 mil, estava estacionado em frente a uma oficina mecânica para manutenção quando foi levado. Câmeras de segurança registraram um homem utilizando uma ferramenta para arrombar a porta e dar partida no caminhão. O caminhoneiro, que preferiu não se identificar, soube do furto apenas na manhã seguinte. "Era a única fonte de renda da família", declarou, pedindo ajuda para localizar o veículo. O caminhão não tinha seguro nem rastreador, e as cobranças de pedágio indicam que o caminhão passou pelas cidades de Capim Branco e Bocaiuva, no interior de Minas Gerais. O caminhoneiro relatou que a concessionária não prestou assistência, exceto para a polícia. Agora, ele procura o veículo por conta própria, pedindo a ajuda de outros caminhoneiros. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sob investigação policial.



