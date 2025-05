Homem que agrediu ex-esposa em supermercado de BH tem prisão convertida em preventiva

Um homem foi preso em falgrante após agredir sua ex-esposa pela quinta vez, descumprindo uma medida protetiva. O ataque aconteceu dentro de um supermercado na última quarta-feira (14). A vítima trabalhava no local ha cerca de 18 anos. A mulher conta que o homem, usuário de drogas, já chegou a ameaçar policiais e tentou matá-la em 2022, na frente da filha. Após a última agressão, a prisão do suspeito foi convertida em preventiva. Apesar disso, a mulher ainda vive com medo e busca pela guarda da filha do casal, de apenas 10 anos. "Parece que eu sou a criminosa. Ele fica solto, faz o que quer, e eu fico presa em casa", desabafa a vítima.



