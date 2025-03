Homem que derrubou idosa para roubar correntinha é preso em BH

A Polícia Militar de Belo Horizonte localizou e prendeu o homem responsável pelo roubo de uma correntinha de uma idosa no bairro Belvedere. O crime, ocorrido há 11 dias, foi registrado por câmeras de segurança e as imagens mostraram a violência do assalto. O suspeito derrubou a vítima, uma senhora de 67 anos, no chão antes de arrancar a correntinha de seu pescoço. O homem, de 28 anos, já possuía um mandado de prisão em aberto e é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em crimes contra o patrimônio. Veja a reportagem completa no vídeo acima.