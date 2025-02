Homem que estava sendo refém dentro de ônibus em Contagem (MG) é liberto

O homem, de 58 anos, que estava sendo feito refém em um ônibus no bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, foi liberto por volta das 13h25, desta terça-feira (28). O homem desceu andando do ônibus e, aparentemente, está bem. A vítima foi atendida pelo SAMU. O sequestrador continua dentro do ônibus armado com uma faca. O sequestro durou mais de duas horas.