Homem que matou o pai à facadas e correu nu pelas ruas está hospitalizado em BH

O jovem de 23 anos que matou o próprio pai, um policial civil aposentado, de 87 anos, no bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte está hospitalizado na capital mineira. A mãe do suspeito encontrou o marido morto ao chegar em casa. O filho estava nu e coberto de sangue no apartamento, onde também matou a gata de estimação da família. Vizinhos relataram brigas frequentes entre eles e destacaram um surto do jovem dois meses antes, que resultou na internação psiquiátrica dele. Após o crime, o jovem tentou entrar em uma igreja, mas foi contido pela polícia, que precisou utilizou uma arma de choque para conter o rapaz. Ferido, ele foi levado ao hospital e está sob custódia. Pessoas próximas relataram que ele sofria de esquizofrenia e possivelmente usava drogas.



