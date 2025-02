Homem resgata criança de 3 anos ilhada com a família durante temporal em BH

Um temporal atingiu Belo Horizonte e cidades da região metropolitana nesta quinta-feira (16). Durante a chuva, uma criança de 3 anos e sua família ficaram ilhadas em um carro em meio a correnteza e foram resgatados por um homem que estava no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 14 ocorrências relacionadas às chuvas durante esta quinta-feira (16)



Além da inundação, motoristas tiveram que aturar trânsito na região na manhã de sexta-feira (17). Equipes da prefeitura trabalhavam no local para recuperar os estragos causados no asfalto da via, que foi parcialmente arrancado.