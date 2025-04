Homem suspeito de contrabando é preso em Betim (MG) com diamantes e US$ 124 mil

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (10), em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de contrabando. Com ele, foram apreendidos US$ 124 mil dólares em espécie, o equivalente a R$ 735 mil, além de pedras preciosas, avaliadas em US$ 200 mil.



A abordagem aconteceu durante a Operação Última Parada, em um veículo que fazia o trajeto entre Campo Grande (MS) e a capital mineira.



O suspeito afirmou ser empresário do ramo e disse que vinha de São José do Rio Preto (SP), onde tentava comercializar o material em estabelecimentos diversos. Questionado sobre a origem das pedras, ele declarou que importava os produtos dos Estados Unidos, mas não apresentou documentos que comprovassem a origem.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.