Homem suspeito de tráfico é assassinado à tiros em Vespasiano (MG)

Patrick Gomes Moreira, de 34 anos, foi morto a tiros em Vespasiano, na Grande BH. O crime ocorreu no bairro Santa Clara 2 quando a vítima buscava o tio para irem ao trabalho. Três homens em um carro escuro abordaram os dois, ordenaram que o tio descesse da moto e dispararam contra Patrick. Natural de Lagoa Santa, também na região metropolitana, ele era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e recebia ameaças de morte constantes. A polícia investiga o caso e realiza perícia no local.



