Homem usa lista de compras como disfarce para furtar farmácia em Betim (MG)

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando produtos de uma farmácia no bairro Niterói, em Betim, na região metropolitana de BH. Com uma lista nas mãos, ele disse que precisava comprar itens para o filho recém-nascido. Enquanto a funcionária separava os produtos, ele escondia outros na jaqueta. Na hora do pagamento, o cartão foi recusado e ele fugiu com o que havia furtado. Segundo comerciantes, ele é suspeito de outros furtos na região. Funcionários denunciam mais de 15 ocorrências semelhantes nos últimos três anos e pedem reforço na segurança: “O bandido fica solto e a gente preso”. A polícia já foi acionada.



