Homem usa os dedos do pé para furtar pacote de fraldas em farmácia de BH

Funcionários de uma farmácia em Belo Horizonte descobriram um furto ocorrido na loja por meio das redes sociais. O crime foi registrado por um transeunte que filmou o suspeito, que fingia retirar dinheiro de um caixa eletrônico enquanto furtava dois pacotes de fraldas. Após o incidente, os funcionários alteraram a disposição dos produtos, colocando as fraldas no alto e movendo produtos mais caros para o fundo da loja, com o objetivo de prevenir novos furtos. "Realmente as fraldas estavam expostas, aí fica difícil para a gente", comentou a funcionária. A frequência desses crimes tem gerado preocupações entre os comerciantes da região, apesar da presença da polícia militar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!