Homem utiliza documentos falsos e furta itens de festa alugados em BH

Uma empresária do ramo de aluguel de itens para festas denunciou o furto de objetos alugados por um homem que utilizou documentos falsos no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O suspeito, identificado como Adriano Abel de Castro, fez a encomenda online e pagou cerca de R$700. A proprietária registrou um boletim de ocorrência com prejuízo estimado em R$15 mil e descobriu outras vítimas do mesmo suspeito. Para tentar recuperar o material, a mulher está oferecendo uma recompensa de R$ 2.000. A Polícia Civil investiga o caso e orienta que mais vítimas procurem a delegacia para formalizar a denúncia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!