Hora da Venenosa: Lady Gaga desembarca no Brasil para show gratuito na praia de Copacabana

A cantora pop Lady Gaga desembarcou nesta segunda-feira (28) no Brasil para se apresentar em um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (3). A chegada da artista teve um forte esquema de segurança. Depois do aeroporto, a artista foi para o Copacabana Palace, onde ficará hospedada durante estadia em terras cariocas. O espetáculo tem megaprodução e envolve cerca de 4 mil profissionais, além de equipes públicas de saúde, segurança e limpeza. Esta será a primeira apresentação de Lady Gaga no Brasil desde 2012. Em 2017, a cantora cancelou a participação no tradicional Rock in Rio por causa de problemas de saúde.



