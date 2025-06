Horta comunitária transforma vida de moradores no bairro Confisco, em BH

O que começou como uma oficina temporária se transformou em um verdadeiro ponto de encontro para aprendizado e solidariedade no bairro Confisco, na região da Pampulha, em BH. A horta comunitária do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mobiliza moradores de todas as idades. Além de hortaliças frescas, o projeto incentiva o reaproveitamento de materiais, a educação ambiental e até gera renda com a venda de temperos. “A gente planta, colhe e ainda ajuda quem precisa”, resumiu um dos participantes.



