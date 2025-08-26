Hospital das Clínicas da UFMG transfere bebês de UTI após surto de piolhos de pombo

O Hospital das Clínicas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), na região Centro-sul de Belo Horizonte, precisou transferir bebês internados na UTI depois que piolhos de pombo foram encontrados no local. Segundo a unidade, os insetos não estavam exatamente no mesmo espaço onde os pacientes ficam, mas a dedetização foi feita em toda a ala por precaução. Barreiras físicas foram instaladas para afastar aves e familiares receberam orientações de prevenção.



O hospital apontou acúmulo de sujeira, restos de alimentos e aumento de pombos no entorno da unidade. Após o caso, a prefeitura enviou caminhões para lavar a região e afirmou que a avenida é varrida diariamente, com calçadas lavadas duas vezes por semana. A Secretaria de Saúde informou que, quando há notificações, o controle de zoonoses avalia riscos sanitários e reforça a importância de evitar que animais tenham acesso a comida e abrigo.



