Hospital de alta complexidade pode fechar por falta de recursos em Santa Luzia (MG)

O Hospital São João de Deus, o único de alta complexidade em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, corre o risco de fechar as portas devido a uma dívida da Prefeitura que já ultrapassa R$ 5 milhões. A unidade, que atende em média 300 pacientes por dia, está com as finanças comprometidas.



A Prefeitura de Santa Luzia informou que o montante se refere a serviços prestados e não pagos pela administração anterior. A atual gestão esclareceu que já quitou mais de R$ 3 milhões e garantiu que os pagamentos dos serviços prestados em 2025 estão em dia. A Prefeitura enfatizou ainda que os repasses para o hospital continuam sendo feitos de forma programada e na ordem cronológica, sem atrasos.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.