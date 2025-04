Hospital Risoleta Neves, em BH, regulariza atendimentos após superlotação

Na madrugada desta terça-feira (29) o Hospital Risoleta Neves, na região Norte de Belo Horizonte, começou a retomar suas atividades após um período de superlotação. Pacientes relataram longas horas de espera, com atendimentos que chegavam a durar até 12 horas. Durante o pico, mais de 180 pessoas aguardavam por atendimento em um espaço projetado para 90. Com a alta demanda, o hospital restringiu os serviços, priorizando apenas casos de urgência e emergência, e orientou pacientes a buscarem outras unidades. Embora a situação tenha começado a melhorar, muitos pacientes ainda esperam por consultas.



