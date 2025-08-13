Idosa de 77 anos é empurrada durante assalto violento no Barreiro, em BH

Uma idosa de 77 anos foi vítima de um assalto no bairro Industrial, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que o criminoso chega de moto, sobe na calçada e arranca a bolsa da idosa, que cai e rola no chão. O crime aconteceu enquanto a mulher aguardava o ônibus para ir a uma aula de natação. A bolsa levava documentos, cartões de crédito, chave de casa e pertences pessoais. A vítima sofreu escoriações no rosto, nas mãos e no joelho, e ainda enfrenta dores devido à idade.



