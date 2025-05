Idosa deixa pote de plástico perto do fogão e causa incêndio que destruiu barracão em BH

Um incêndio destruiu um barracão, na noite dessa sexta-feira (16), no bairro Serra Verde, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a mulher, uma idosa de 72 anos, o fogo começou devido a um descuido. Ela deixou uma vasilha de plástico próximo as chamas do fogão. O fogo se espalhou rapidamente pelo forro. Apesar de estar sozinha, a mulher conseguiu escapar sem ferimentos. Não houve feridos. A idosa relatou perdas materiais significativas e agora busca apoio para recomeçar.



