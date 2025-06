Idosa é atacada por pitbull e imobiliza animal até a chegada do socorro no interior de MG

Uma idosa, de 77 anos, foi atacada por um cachorro da raça pitbull na cidade de Leopoldina, a cerca de 350 km de Belo Horizonte, na Zona da Mata mineira. Imagens flagraram o momento em que a mulher imobiliza o cachorro deitada na calçada. A vítima ficou segurando as patas do animal até o socorro chegar. Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa caminhava pela calçada quando foi surpreendida pelo animal. Ela disse aos militares que o cão a atacou no cotovelo e, ao tentar sair desse ataque, o animal tentou pular no pescoço dela. Nesse momento, em um reflexo, ela segurou o pitbull pelas patas dianteiras e os dois caíram. Os bombeiros utilizaram equipamentos de proteção e fizeram a contenção do cachorro com uso de cambão e corda. O animal foi levado para o canil municipal e a idosa, com ferimentos leves, precisou de atendimento médico em um posto de saúde próximo ao local.