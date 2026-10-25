Idosa é atingida por cotoveladas de policial militar durante abordagem em BH; vídeo mostra agressão
Mulher tentou acompanhar abordagem do filho e acabou presa; funcionária e gerente de padaria também foram detidos após confusão
Uma idosa foi atingida por cotoveladas de um policial militar durante uma abordagem na tarde desse sábado (24), na Avenida Contagem, no bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte. Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que o militar atinge o braço da mulher. A ocorrência terminou com três pessoas presas, entre elas a idosa, uma funcionária e o gerente de uma padaria.
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