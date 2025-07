Idosa reconhece golpistas após reportagem da RECORD MINAS e revela prejuízo de R$ 4.000

Mais uma idosa procurou a polícia após reconhecer o casal de golpistas que vêm se passando por profissionais da saúde para aplicar golpes em moradores da Grande BH. Desta vez, a vítima foi Maria da Penha, que teve um prejuízo de mais de R$ 4 mil. Segundo ela, o crime aconteceu há cerca de nove meses, mas só recentemente percebeu que havia sido enganada ao assistir uma reportagem da RECORD MINAS.



Durante a abordagem, a idosa foi convencida a pagar R$ 10. No entanto, logo depois, a família percebeu que a dupla havia feito diversos pagamentos no cartão da vítima.



