Idosa sai de casa para buscar água para boi e desaparece no interior de MG

Uma idosa saiu para buscar água para um boi e acabou desaparecendo em uma área de mata na cidade de Capelinha, a cerca de 430 km de Belo Horizonte, na região do Vale do Jequitinhonha. Moradores do local, junto com o Corpo de Bombeiros, mobilizaram um mutirão para encontrar a mulher. A idosa foi encontrada através do rastro da sandália deixado pelo caminho que percorrera.