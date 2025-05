Idosa sofre AVC após 14 dias internada com suspeita de intoxicação em padaria de BH

Uma idosa de 78 anos, internada em estado grave com suspeita de intoxicação, sofreu um AVC após 14 dias hospitalizada. A mulher teve uma parada cardiorrespiratória depois de comer uma torta de frango e um salgado de uma padaria do bairro Serrano, região da Pampulha, em Belo Horizonte. A Polícia Civil conduz as investigações, e as amostras dos alimentos serão analisadas pelo Laboratório de Referência Nacional, com conclusão esperada em até 60 dias. O local segue interditado pela Vigilância Sanitária.



