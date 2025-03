Idoso apelidado como "vovô do crime" é acusado de furtos na região Leste de BH

Moradores de bairros na região Leste de Belo Horizonte estão revoltados com a ação de um idoso apelidado como "vovô do crime". O suspeito tem aproveitado portões abertos para entrar em imóveis e furtar pequenos objetos de valor, como celulares e notebooks. De acordo com os moradores, o idoso tem cometido furtos de forma semelhante em outros apartamentos da região da Pampulha. A Polícia Militar foi acionada e informou que ele é um velho conhecido, autor de vários furtos na área. O suspeito costuma se passar por morador, parente ou conhecido para ganhar confiança e cometer os crimes. Veja a reportagem completa no vídeo acima.