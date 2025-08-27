Idoso armado atira em crianças e policiais e termina internado em estado grave na Grande BH

Um idoso de 77 anos foi preso depois de atirar contra crianças que brincavam na rua, na cidade de São Joaquim de Bicas, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Os vizinhos chamaram a polícia e, ao chegar, os militares foram ameaçados pelo homem, que se recusava a se render. Dentro da casa, estavam também a esposa dele e o neto, de 17 anos, que ficaram em risco durante a ocorrência.



A negociação se estendeu por quase três horas, até que a mulher e o adolescente conseguiram sair da residência. O idoso chegou a disparar contra os policiais do Bope antes de ser contido. Com ele, um revólver calibre 32 foi apreendido.



De acordo com a polícia, ele estava extremamente alterado e, após ser mobilizado, foi levado à UPA da cidade e depois precisou ser transferido para o Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte. Segundo médicos, o idoso estava tão transtornado que precisou ser intubado. Até o momento, o estado de saúde dele não foi atualizado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!