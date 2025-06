Idoso comemora aniversário de 100 anos com amigos em banca de jornal em BH

O sr. Arthur Malta reuniu amigos para comemorar seu aniversário de 100 anos em uma banca de jornal no bairro Anchieta, na região Centro-sul de Belo Horizonte, durante esta segunda-feira (23). A calçada da banca é ponto de encontro diário do aposentado há anos, onde coleciona amizades de diferentes idades. O idoso, carinhosamente apelidado por todos como “pai”, revela que o segredo da longevidade está no convívio com os amigos. “Eu amo todos eles. É tudo amigo.”, declara o sr. Arthur. Além das velhas amizades, o idoso também comemorou o centenário ao lado da filha. “É um privilégio, ele é meu companheiro. A gente toma café da manhã juntos. Aí eu deixo ele aqui na banca, vou pras minhas aulas, pro meu trabalho. Depois à noite a gente lancha junto de novo. Eu levo ele aos concertos no Palácio das Artes, às óperas. Então é um companheiro que eu tenho na vida pra bater papo, pra me dar conselhos e estar por perto me dando amor.”



