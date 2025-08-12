Idoso dança com mulher em festa e é morto com golpes de faca pelo marido dela em MG

Amigos e parentes se despediram de Errol Flin Pinheiro, mais conhecido como Ralf, de 60 anos, em um cemitério da região Noroeste de BH. O idoso foi morto após dançar com uma mulher durante uma festa de rua em São Joaquim de Bicas, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito do assassinato é o marido da mulher, de aproximadamente 35 anos, que atingiu a vítima com golpes de faca. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas o idoso não resistiu e morreu ainda no local. Outros participantes da festa informaram que a mulher do suspeito estava com ele no momento do ataque e fugiu com o companheiro depois do crime. O homicídio é investigado pela Polícia Civil, mas nenhum suspeito foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!