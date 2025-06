Idoso é atropelado na faixa de pedestres e tem traumatismo craniano em Belo Horizonte

Um idoso de 89 anos foi atropelado por um carro enquanto atravessava a faixa de pedestres de um cruzamento no bairro Sion, na região Centro-Sul de BH. Segundo o motorista, a visão teria sido ofuscada pelo sol. No entanto, o semáforo para pedestres estava fechado no momento da travessia. O idoso teve várias fraturas, traumatismo craniano e foi socorrido em estado crítico para o Hospital João 23. Imagens mostram o momento do impacto. O condutor parou para prestar socorro, acionou o resgate e testou negativo no bafômetro. A cena reacende o alerta para os riscos no trânsito, especialmente para pessoas idosas.



