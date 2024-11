Idoso é soterrado durante obra em hospital de BH e passa por atendimento médico

Um trabalhador, de 68 anos, foi resgatado após ficar parcialmente soterrado durante uma obra na parte externa do Hospital Júlia Kubitschek, localizado na região do Barreiro, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso teve as pernas e parte do tronco presos após o desabamento de terra em uma vala. Os militares foram acionados e realizaram o resgate da vítima, que foi encaminhada consciente para o Hospital João XXIII. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo Hospital Júlia Kubitschek, informou que o acidente aconteceu durante obras na rede de esgoto. A Fhemig completou que o funcionário, que é de uma empresa terceirizada, se encontra bem clinicamente e está passando por exames e procedimentos médicos necessários no Hospital João XXIII.