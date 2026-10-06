Idoso perde R$ 8,5 mil após ter cartão trocado por criminosos em caixa eletrônico de BH

Um idoso teve um prejuízo de aproximadamente R$ 8,5 mil após ter o cartão bancário trocado por criminosos enquanto tentava sacar dinheiro em um caixa eletrônico instalado dentro de uma farmácia, no bairro Copacabana, na região Norte de Belo Horizonte. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (5). Segundo o filho da vítima, o idoso tentava realizar um saque quando foi abordado por pessoas que se ofereceram para ajudá-lo. Durante a aproximação, os suspeitos teriam trocado o cartão bancário do homem sem que ele percebesse.