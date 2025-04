Idoso tem atendimento negado pelo SAMU, entenda critérios do serviço

Para solicitar o serviço de ambulância, o atendente do telefone 192 faz uma primeira triagem sobre o caso do paciente e, em seguida, repassa a ligação a um médico regulador que avalia a demanda. Segundo a diretora de atenção às urgências e emergências da Secretaria Municipal de Saúde de BH, as ambulâncias são destinadas aos casos em que o paciente corre risco de vida. Em Belo Horizonte, os atendimentos são feitos por seis unidades de suporte avançado com socorrista, enfermeiro e médico e 22 unidades de suporte básico com socorrista e dois técnicos de enfermagem. O SAMU recebe quase 45 mil chamadas todos os meses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 12 mil resultam apenas em deslocamento de ambulância. 60% dos casos são clínicos, 30% de traumas e 10% de problemas psiquiátricos.



Um idoso, de 74 anos, com deficiência visual, que faz tratamento de hemodiálise teve um pedido de socorro negado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O homem teria chamado um carro de aplicativo para ir até o hospital. A situação gerou revolta entre os familiares do paciente.



