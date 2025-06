Idosos e pensionistas são alvos de golpistas com falsos empréstimos em MG

Idosos e pensionistas têm sido alvo de golpes com falsos empréstimos e serviços de portabilidade bancária. Os criminosos ganham a confiança das vítimas para conseguir dados pessoais e senhas. Uma das vítimas, relatou que, ao buscar um empréstimo de R$ 4 mil, acabou com uma dívida de R$ 60 mil. Outra vítima, que não queria empréstimo, foi convencida a fornecer seus dados e acabou com uma dívida de R$ 18 mil. O advogado das vítimas busca ações contra os golpistas e as instituições financeiras. A Polícia Civil investiga o caso.



