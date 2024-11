Idosos têm apartamento incendiado em BH e filho do casal é apontado como principal suspeito

Um apartamento foi parcialmente destruído por um incêndio no bairro Santo André, na região noroeste de Belo Horizonte. O filho de um casal de idosos é suspeito de ter ateado fogo no imóvel e está foragido. No momento do incêndio, não havia ninguém em casa. Os vizinhos que chamaram os bombeiros. A suspeita é de incêndio criminoso. Segundo testemunhas, apenas o filho, que teria um histórico de problemas com drogas, era visto no imóvel. Veja a reportagem completa no vídeo acima.