Imagem mostra momento em que Prefeita do interior de MG é assaltada em Nova Lima (MG)

Ao perceber a abordagem, Maria Lúcia ainda tenta fechar a porta, mas o homem segura a porta, aponta uma arma para ela e comete o roubo

Balanço Geral MG|Do R7

Nas imagens é possível ver o momento em que a prefeita estaciona o carro na avenida. Pouco depois um homem em uma moto para ao lado da porta do motorista. Ele carrega uma mochila nas costas similar a utilizada por entregadores de comida por aplicativo.

