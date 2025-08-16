Imagens mostram últimos momentos de gari morto e carro de suspeito no local do crime

Imagens exclusivas obtidas pelo repórter Asafe Alcântara, da RECORD Minas, mostram os últimos momentos do gari Laudemir antes de ser assassinado nesta segunda-feira (11). O circuito de segurança de um imóvel da região registra o caminhão de coleta de lixo entrando em uma rua no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. Nas imagens também é possível observar o carro de Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito que negou autoria do crime, saindo do local alguns momentos depois do horário em que o gari foi morto.



Os vídeos mostram o gari tentando controlar o trânsito na região e administrando a passagem de alguns carros ao lado do caminhão de coleta, motivo apontado por testemunhas como causa para o crime.



Laudemir foi atingido por um tiro na região do abdômen enquanto trabalhava e, apesar do socorro, não resistiu ao ferimento. O suspeito foi detido em uma academia de luxo algumas horas depois do crime. O homem é marido de Ana Paula Balbino Nogueira, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, a quem pertencia a arma usada para matar o gari.



