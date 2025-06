Incêndio atinge casa e dois homens ficam feridos em Ibirité (MG)

Um incêndio ocorreu em uma casa situada em Ibirité, na Grande BH. Dois homens, que estavam dormindo, acordaram com as chamas que se originaram no primeiro andar, possivelmente devido a uma vela acesa. As vítimas tentaram salvar seus pertences e sofreram queimaduras nos braços e pés, além de suspeita de danos respiratórios pela inalação de fumaça. Os bombeiros controlaram o fogo e os feridos foram levados para um hospital local.



