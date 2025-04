Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O fogo teria começado no início da manhã desta terça-feira (01). No local, funciona um depósito de embalagens e o proprietário disse que não tem seguro e o prejuízo pode chegar a R$1 milhão. As chamas altas e a fumaça assustaram os moradores da região.