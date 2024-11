Incêndio de grandes proporções destrói loja de eletrônicos em Belo Horizonte

Um incêndio devastou uma loja de eletrônicos no bairro Esplanada, região Leste de Belo Horizonte, assustando moradores com suas chamas altas. Parte da estrutura do estabelecimento desabou, atingindo a rede elétrica. Para controlar o fogo, 11 bombeiros militares e dois caminhões tanques foram deslocados ao local. A causa do incêndio ainda não foi divulgada.